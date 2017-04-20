"Союз МС-04" доставил новый экипаж на МКС

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БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 апреля. /ТАСС/. Российский космический корабль "Союз МС-04" с двумя космонавтами на борту причалил к Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".
"Произведена стыковка корабля "Союз МС" к стыковочному узлу модуля "Поиск", - сказал собеседник ТАСС. Стыковка прошла в автоматическом режиме.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома Байконур в 10:13 мск. Через девять с половиной минут корабль был выведен на околоземную орбиту. Полет к МКС проходил по укороченной шестичасовой схеме. Предыдущие три полета кораблей серии "Союз МС" проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.
В составе экипажа корабля два человека: российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте установлен 70-килограммовый грузовой контейнер. В прошлый раз корабли серии "Союз" летали к МКС с усеченным составом в 2003 году, полет двух космонавтов прошел впервые за 14 лет.
На борту МКС находятся российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке.
Первоначально на МКС должны были отправиться два россиянина, однако Роскосмос принял решение сократить с весны 2017 года численность российского экипажа станции с трех до двух человек до пристыковки к станции Многофункционального лабораторного модуля "Наука". Такая практика продлится минимум до осени 2018 года. В то же время количество зарубежных астронавтов вырастет с трех до четырех человек. Третье место в "Союзе МС-04" предлагалось занять зарубежным астронавтам, но в короткий срок найти подготовленного астронавта не удалось.