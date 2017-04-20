Роскосмос установит в Астане и Кызылорде две станции ГЛОНАСС

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" установит до конца 2017 года две станции ГЛОНАСС в городах Астана и Кызылорда по межправительственному соглашению 2008 года. Об этом сообщил заместитель директора Департамента международного сотрудничества ГК "Роскосмос" Михаил Кириллов на секции "Космические исследования и международное сотрудничество в космосе" в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"В рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве по использованию и развитию глобальной российской системы ГЛОНАСС, подписанного в 2008 году, в городах Астана и Кызылорда республики Казахстан в 2017 году будут размещены две станции сбора измерений", - сказал он.

По его словам, Казахстан является одним из стратегических партнеров России в космической деятельности, а главным направлением сотрудничества с Россией остается комплекс "Байконур". "В декабре 2016 года утверждена концепция дальнейшего сотрудничества на Байконуре, в которой предусматривается активное привлечение сил и средств казахстанской стороны и инвестирование в развитие наземной космической инфраструктуры космодрома, повышение уровня социально-бытового обеспечения его персонала и жителей города Байконур", - констатировал он.

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества ГК "Роскосмос" отметил важность проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе перспективной российской ракеты-носителя среднего класса в рамках Федеральной космической программой РФ на 2016-2025 годы.

"Ранее предприятия российской космической промышленности создали и ввели в эксплуатацию серию казахстанских телекоммуникационных спутников "Казсат", сейчас прорабатываются вопросы по запуску перспективного аппарата "Казсат-2Р", - объяснил он.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на втором ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС.