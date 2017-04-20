Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскосмос установит в Астане и Кызылорде две станции ГЛОНАСС

Космос
20 апреля, 22:32 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
В госкорпорации отметили, что Казахстан является одним из стратегических партнеров РФ в космической деятельности
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" установит до конца 2017 года две станции ГЛОНАСС в городах Астана и Кызылорда по межправительственному соглашению 2008 года. Об этом сообщил заместитель директора Департамента международного сотрудничества ГК "Роскосмос" Михаил Кириллов на секции "Космические исследования и международное сотрудничество в космосе" в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"В рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве по использованию и развитию глобальной российской системы ГЛОНАСС, подписанного в 2008 году, в городах Астана и Кызылорда республики Казахстан в 2017 году будут размещены две станции сбора измерений", - сказал он.

По его словам, Казахстан является одним из стратегических партнеров России в космической деятельности, а главным направлением сотрудничества с Россией остается комплекс "Байконур". "В декабре 2016 года утверждена концепция дальнейшего сотрудничества на Байконуре, в которой предусматривается активное привлечение сил и средств казахстанской стороны и инвестирование в развитие наземной космической инфраструктуры космодрома, повышение уровня социально-бытового обеспечения его персонала и жителей города Байконур", - констатировал он.

Заместитель директора Департамента международного сотрудничества ГК "Роскосмос" отметил важность проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе перспективной российской ракеты-носителя среднего класса в рамках Федеральной космической программой РФ на 2016-2025 годы.

"Ранее предприятия российской космической промышленности создали и ввели в эксплуатацию серию казахстанских телекоммуникационных спутников "Казсат", сейчас прорабатываются вопросы по запуску перспективного аппарата "Казсат-2Р", - объяснил он.

Ялтинский международный экономический форум проходит с 20 по 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на втором ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один полицейский погиб, второй получил ранения в результате стрельбы в Париже
2
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
3
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
4
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
5
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
6
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
7
Министр финансов Германии подверг критике Обаму за прежние высказывания в адрес России
Темы дня
Загрузка...
Реклама