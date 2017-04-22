NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Фотографию Земли и Луны, сделанную с орбиты Сатурна, опубликовало в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На снимке, сделанном с помощью аппаратуры автоматической станцией Cassini с расстояния 1,4 млрд километров, наша планета предстает как крошечная светлая точка на черном бархате космоса, слева от которой расположена едва видная бледная точка - Луна. Уникальность снимка еще и в том, что он сделан сквозь кольца Сатурна - в верхней и нижней части фотографии видны освещенные Солнцем участки колец гигантской планеты, состоящие из обломков льда.

В июле 2013 года станция уже передавала на землю снимок конец Сатурна и едва различимых светлых точек - Марса, Венеры, Земли и Луны.

Станция Cassini, запущенная 15 октября 1997 года и выведенная на орбиту вокруг Сатурна в 2004 году, дала ученым возможность изучить систему гигантской планеты, в частности его спутники. Так, были обнаружены гейзеры на Энцеладе, открыто метановое озеро на Титане, получены четкие фотографии Мимаса. Кроме того, аппаратура Cassini позволила исследовать гигантские бури в атмосфере Сатурна.

В апреле начался последний этап исследований, который ученые назвали "Гранд-финалом": станция 22 раза облетит Сатурн, перемещаясь между поверхностью планеты и ее кольцами. Это достаточно сложный маневр, особенно учитывая угрозу столкновения Cassini с крупным обломком. В ночь на 22 апреля станция должна пройти вблизи от крупнейшего спутника Сатурна - Титана.

Если все пойдет по плану, то удастся получить данные о магнитном поле Сатурна и, возможно, ответ на вопрос о том, как давно сформировались его кольца. Сейчас ученые высказывают разные гипотезы на этот счет: одни полагают, что кольца сформировались одновременно с планетой, другие считают кольца обломками спутника, разрушившегося под влиянием притяжения планеты или следы захваченной Сатурном кометы. 15 сентября Cassini войдет в верхние слои атмосферы Сатурна и прекратит существование.

Этот маневр необходим для того, чтобы не допустить возможности попадания каких-либо земных микроорганизмов со станции на Титан или Энцелад - спутники Сатурна, на которых теоретически могла бы существовать жизнь.