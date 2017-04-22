Первый китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-1" состыковался с модулем "Тяньгун-2"

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ПЕКИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Первый китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-1" ("Небесный челн-1") провел в автоматическом режиме стыковку с космическим модулем "Тяньгун-2". Процесс стыковки был показан в прямом эфире Центрального телевидения Китая.
Как ранее заявил главный конструктор "Тяньчжоу-1" Бай Миншэн, после стыковки инженеры протестируют возможность управления двумя кораблями. Во время стыковки также планируется отработать процесс заправки модуля "Тяньгун-2". На его выполнение, по словам конструктора, требуется около семи суток.
"Тяньчжоу-1" способен доставлять в космос до 6 т полезного груза. Впоследствии данный аппарат должен будет регулярно совершать полеты к "Тяньгун-2", доставляя необходимое оборудование для работы космической лаборатории.
Китай последовательно реализует программу строительства собственной орбитальной станции, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2020 году. Миссия "Тяньчжоу-1" является частью программы по отработке необходимых для создания китайской орбитальной станции технологий.
"Тяньчжоу-1" был выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" ("Великий поход-7"), позволяющей выводить на низкую околоземную орбиту спутники весом до 13,5 т. Она была впервые запущена в июне прошлого года с космодрома Вэньчан (южная провинция Хайнань), ознаменовав начало нового этапа в развитии космонавтики Китая.