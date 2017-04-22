Космический грузовик Cygnus прибыл к МКС

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Астронавты на Международной космической станции "поймали" грузовой космический корабль Cygnus с помощью манипулятора Canadarm, трансляцию ведет NASA TV.

"Захват осуществлен", - сказала астронавт Пегги Уитсон, проводящая операцию по стыковке.

Ракета-носитель Atlas V с космическим грузовиком стартовала к МКС 18 апреля со стартового комплекса 41 базы ВВС на мысе Канаверал (штат Флорида). Корабль назван в честь астронавта и сенатора от штата Огайо Джона Гленна, скончавшегося 8 декабря 2016 года.

На борту Cygnus находится груз общим весом около 3,5 т. Это продовольствие, приборы для научных экспериментов, оборудование для выходов в открытый космос и компьютерное обеспечение. Cygnus доставил также экспериментальный мини-спутник IceCube.

В настоящий момент вахту на МКС несут американка Пегги Уитсон, россиянин Олег Новицкий, француз Тома Песке, в четверг к ним присоединились космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер.