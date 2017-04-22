Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский космонавт Геннадий Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов, написал заявление об отчислении из отряда космонавтов, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.
"Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели", - сказал он.
По его словам, в ЦПК не видят большой трагедии в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор, кроме того, в отряде немало космонавтов, еще не летавших в космос.
Получить комментарий Падалки ТАСС пока не удалось.