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Рекордсмен по пребыванию на орбите Геннадий Падалка решил покинуть отряд космонавтов

Космос
22 апреля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Отмечается, что в Центе подготовки космонавтов не видят большой трагедии в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российский космонавт Геннадий Падалка, являющийся рекордсменом по суммарной продолжительности космических полетов, написал заявление об отчислении из отряда космонавтов, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков.

"Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели", - сказал он.

По его словам, в ЦПК не видят большой трагедии в уходе Падалки, поскольку в этом году был объявлен новый набор, кроме того, в отряде немало космонавтов, еще не летавших в космос.

Получить комментарий Падалки ТАСС пока не удалось.

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Персоны
Падалка, Геннадий Иванович Лончаков, Юрий Валентинович
Страны
Россия
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