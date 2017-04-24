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Nikkei: япония предоставит финансирование занимающимся космическим бизнесом частным фирмам

Космос
24 апреля, 6:25 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Правительство страны готово взять на себя возмещение части ущерба, связанного с неудачными пусками частных ракет и спутников
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ТОКИО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии приступило к разработке законодательства, которое призвано резко облегчить участие частных компаний в космическом бизнесе путем предоставления им, в частности, государственного финансирования и страхования рисков. Как сообщает ведущая деловая газета страны Nikkei, соответствующие документы предполагается внести на утверждение парламента уже в 2018 году.

Правительство, в частности, готово взять на себя возмещение части ущерба, связанного с неудачными запусками частных ракет и спутников. Наиболее перспективным венчурным компаниям в этой сфере предполагается напрямую предоставлять финансирование из государственных фондов.

Власти намерены также способствовать созданию сети частных стартовых площадок, откуда можно будет запускать небольшие ракеты со спутниками на коммерческой основе. В настоящее время в Японии есть только два государственных космодрома. В космических проектах страны пока полностью доминирует правительственное аэрокосмическое агентство JAXA.

В Токио опасаются, что Япония может отстать от США и Евросоюза в продвижении частной инициативы в космическом бизнесе. Размеры глобального рынка в этой сфере Nikkei оценивает в $200 млрд.

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