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Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек

Космос
24 апреля, 14:08 дата обновления: 24 апреля, 14:13 UTC+3
По данным источника, отряд покинул Сергей Волков, на счету которого три полета в космос
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Сергей Волков

Сергей Волков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Сразу несколько опытных космонавтов в ближайшее время могут покинуть российский отряд космонавтов как по собственному желанию, так и по состоянию здоровья, сообщил  ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

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"Помимо Геннадия Падалки, написавшего заявление об увольнении, отряд космонавтов недавно покинул еще один опытный космонавт, на счету которого три космических полета, - Сергей Волков. Он также ушел по собственному желанию", - рассказал собеседник агентства, добавив, что не исключено, что в ближайшее время по состоянию здоровья отряд покинут два других космонавта, а еще один по этой же причине может быть отстранен от тренировок

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее о своем уходе из отряда космонавтов объявил рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов Геннадий Падалка. Свое решение он мотивировал отсутствием перспектив отправиться в шестой космический полет, чтобы установить рекорд 1000-суточного пребывания в космосе. Сейчас на его счету 878 суток в космосе.

Смена поколений

Начальник Центра подготовки космонавтов летчик-космонавт Юрий Лончаков считает, что изменения в отряде космонавтов, как и в любом живом организме, происходили и будут происходить всегда. "Рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд. Кому-то - из-за смены жизненных приоритетов, кому-то - по состоянию здоровья. И это, как бы не было прискорбно, вполне естественный процесс", - сказал он ТАСС.

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По словам Лончакова, некоторые космонавты, покинувшие отряд, остаются работать в ЦПК и передают опыт молодым коллегам. Среди них - руководители управлений Центра Юрий Онуфриенко и Валерий Корзун, руководитель молодежного образовательного центра Салижан Шарипов, советники начальника Центра Сергей Залетин и Василий Циблиев, заместитель начальника Центра Юрий Маленченко, заместитель командира отряда космонавтов Михаил Тюрин.

"Уход каждого космонавта из отряда - это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для пилотируемой космонавтики. Было время, когда отряд был полностью укомплектован, был период, когда отряд продолжительное время "не обновлялся". Сейчас ЦПК подошел к рубежу, когда многие космонавты уходят с летных должностей, при этом основная часть вынуждена это делать по состоянию здоровья", - говорит Лончаков.

Новое поколение космонавтов, рассказывает он, уже в ближайшее время начнет назначаться в экипажи. "Пришло время, когда нужно уступить дорогу молодому поколению космонавтов, и руководство госкорпорации "Роскосмос" нас в этом полностью поддерживает", - подчеркнул начальник ЦПК.

Он напомнил, что в этом году Роскосмос и ЦПК объявили отбор в отряд космонавтов. По итогам к концу 2017 года планируется подобрать шесть-восемь человек. "Мы готовимся принять новых кандидатов и рассчитываем, что они смогут перенять опыт тех космонавтов, которые работают в Центре", - отметил Лончаков. 

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