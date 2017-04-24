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Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов

Космос
24 апреля, 19:15 UTC+3 МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
Ранее источник сообщал, что один из космонавтов написал заявление об уходе по собственному желанию, двое других были отстранены от полетов по медицинским показателям
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" приняла решение отчислить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

"Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций по итогам заседания 21 апреля приняла решение рекомендовать ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта - испытателя 1-го класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева - от должности инструктора-космонавта - испытателя - заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина - от должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что Волков написал заявление об уходе по собственному желанию, двое других космонавтов были отстранены от полетов по медицинским показателям.

Волков совершил три космических полета суммарной продолжительностью 547 суток, выполнил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 23 часа 26 минут. Первый полет он выполнил в 2008 году, второй - в 2011 году, третий - с сентября 2015 года по март 2016 года.

Самокутяев выполнил два космических полета. Первый - в 2011 году, второй в 2014 году. Длительность полетов составила 331 день, дважды выходил в космос.

Ревин выполнил один космический полет в 2012 году. Продолжительность его полета составила 125 суток.

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