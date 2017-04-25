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NASA и Общество киноискусств Хьюстона объявили конкурс на лучшие фильмы о космосе

Космос
25 апреля, 10:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Жюри будет готово рассмотреть короткометражные фильмы любого жанра - документальные, научно-фантастические, анимационные и экспериментальные
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НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Конкурс на лучшие фильмы на космическую тему объявили Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Общество киноискусств Хьюстона.

Свобода желающих принять участие в конкурсе режиссеров - любителей или профессионалов - не ограничена практически ничем. Жюри будет готово рассмотреть короткометражные фильмы любого жанра - документальные, научно-фантастические, анимационные и экспериментальные. Организаторы конкурса просят лишь, чтобы по крайней мере 10% от общей продолжительности фильмов занимали любые видеоматериалы NASA - съемки, сделанные в ходе пилотируемых полетов, фотографии с межпланетных автоматических станций или снимки, полученные с орбитальных телескопов.

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Материалы для фильмов можно почерпнуть из открытого архива NASA, где в 60 разделах хранятся около 140 тыс. фотографий и видеозаписей, в том числе стартов российских кораблей "Союз" и репортажей с борта Международной космической станции.

Как сообщило NASA, работы на конкурс CineSpace будут приниматься в период с 1 июня до 31 июля. Их будут оценивать по таким параметрам, как "изобретательность, наличие инновационных подходов и внимание к деталям, то есть по тем же параметрам, по которым оценивается работа астронавтов в полете".

Финалисты будут названы на Хьюстонском кинофестивале в ноябре. Победителю будет вручен приз в $10 тыс., за второе место - 5 тыс. и за третье - $3 тыс. Два приза по $4 тыс. предназначены тем киноработам, которые в наибольшей степени будут отвечать двум темам предстоящего кинофестиваля - "Космос - на благо человечества" и "Будущее космических исследований".

В 2016 году на конкурс CineSpace было представлено в общей сложности 460 работ из 48 стран.

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