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Роскосмос начал разработку программы развития ГЛОНАСС на 2021-2030 годы

Космос
25 апреля, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
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© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Роскосмос приступил к разработке ФЦП развития системы ГЛОНАСС на период с 2021 по 2030 год.

Об этом сообщил заместитель генерального директора госкорпорации Михаил Хайлов, выступая на форуме по спутниковой навигации.

"Начата работа по планированию на следующий период", - сказал он.

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