Роскосмос начал разработку программы развития ГЛОНАСС на 2021-2030 годы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Роскосмос приступил к разработке ФЦП развития системы ГЛОНАСС на период с 2021 по 2030 год.

Об этом сообщил заместитель генерального директора госкорпорации Михаил Хайлов, выступая на форуме по спутниковой навигации.

"Начата работа по планированию на следующий период", - сказал он.