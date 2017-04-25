Новые спутники ГЛОНАСС станут передавать кодовый сигнал

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Новые космические аппараты системы ГЛОНАСС будут передавать новый кодовый сигнал, сообщил заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Михаил Хайлов, выступая на форуме по спутниковой навигации.

"В настоящее время в резерве у изготовителя находятся семь космических аппаратов "Глонасс-М", шесть из которых будут передавать навигационный сигнал с кодовым разделением в диапазоне L3", - сказал он.

В настоящее время сигнал с кодовым разделением в группировке ГЛОНАСС передает один аппарат серии "Глонасс-М" и два аппарат нового поколения "Глонасс-К".