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Бразильские специалисты в аэрокосмической сфере будут стажироваться в Самаре

Космос
25 апреля, 15:52 UTC+3 САМАРА /Корр. ТАСС, Алексей Соколов
Бразилия, в свою очередь, готова обучить российских студентов развитию туристического бизнеса
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САМАРА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Бразилия планирует направлять своих специалистов в аэрокосмической сфере на стажировки в Самарский исследовательский университет. Об этом сообщил президент Объединенного центра делового сотрудничества стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), представитель делегации латиноамериканской страны Висенте Барриентос в рамках проходящего в Самаре семинара молодых лидеров БРИКС.

"Мы обсудили проект создания специальных программ для подготовки кадров в сфере аэрокосмической индустрии. Самарская область - один из ведущих регионов в этой сфере, и для Бразилии это сотрудничество представляет большой интерес, мы развиваем свою космическую программу, но такой базы, как здесь, у нас нет", - отметил Барриентос.

По его словам, на практику и обучение в Самару планируется направлять группы молодых специалистов и студентов из Бразилии. Сроки начала стажировок пока не определены, проект еще разрабатывается. Учится бразильцы будут в Самарском исследовательском университете, обладающем собственной орбитальной группировкой космических аппаратов, а также комплексом приема и обработки информации.

Как отметил Барриентос, Бразилия, в свою очередь, готова принимать российских студентов у себя и обучать их развитию туристического бизнеса.

С 23 по 27 апреля 2017 года в Самаре проходит семинар молодых лидеров стран БРИКС. Около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей, аспирантов, общественных деятелей и деятелей культуры в возрасте от 18 до 35 лет из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР участвуют в дискуссиях, посвященных состоянию международного молодежного сотрудничества в пространстве БРИКС. Организаторами семинара-совещания выступают Российский союз молодежи, Министерство образования и науки РФ, правительство Самарской области и Самарский государственный экономический университет.

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