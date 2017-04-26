Запуск ракеты Falcon 9 со спутником-разведчиком запланирован на 30 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США намечен на 30 апреля. Об этом во вторник объявила американская компания SpaceX во главе с Илоном Маском.

Илон Маск готовится к запуску

"Дата пуска была определена после состоявшихся во вторник огневых испытаний двигателей носителя. "Огневое стендовое испытание завершено. Старт Falcon 9 с NROL-76 намечен на воскресенье, 30 апреля", - уточнила SpaceX на своей странице в Twitter.

Static fire test complete. Targeting Falcon 9 launch of NROL-76 on Sunday, April 30. pic.twitter.com/mk0dQGj17o — SpaceX (@SpaceX) 25 апреля 2017 г.

До сего момента в частном секторе выводом на орбиту американских спутников военного и разведывательного назначения занималась главным образом компания United Launch Alliance (ULA). Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin.

29 июля 2016 года ULA запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Atlas V с аппаратом NROL-61. 1 марта 2017 года ULA осуществили запуск с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) ракеты-носителя Atlas V со спутником NROL-79.

Пентагон заинтересовался экономными пусками SpaceX

ВВС США готовы платить SpaceX за доставку на орбиту спутников военного назначения при помощи носителей Falcon 9 с повторно использованными ступенями. Об этом сообщил журналистам на 33-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) заместитель начальника штаба ВВС США по операциям генерал-лейтенант Джон (Джей) Реймонд. В сферу его компетенции входят в том числе операции американских ВВС в космосе.

Как информировала президент SpaceX Гуинн Шотуэлл в Колорадо-Спрингс, подготовка уже побывавшей в космосе ступени носителя и ее повторного запуска "существенно менее половины суммы", в которую обходится строительство новой ракеты. Стоимость Falcon 9 составляет $62 млн, согласно данным частной компании Илона Маска.

30 марта SpaceX впервые повторно использовала ступень ракеты Falcon 9 при запуске, а также смогла после этого успешно посадить данный элемент носителя на специальную платформу. С помощью ракеты был выведен на орбиту телекоммуникационный спутник SES-10 одноименной люксембургской компании. Первая ступень Falcon 9 уже побывала в космосе в апреле 2016 года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

Таким образом SpaceX первой в мире повторно использовала ступень ракеты для доставки аппарата на орбиту Земли. Вскоре после старта Falcon 9 сотрудникам компании также удалось осуществить управляемый спуск данного элемента носителя на морскую платформу в Атлантическом океане.