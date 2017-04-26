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Американские ученые предложили с помощью астероида создать озеро на Марсе

Космос
26 апреля, 9:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
По мнению исследователей, падение астероида приведет к таянию подпочвенного льда и скапливанию воды в кратере
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НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Сделать часть Марса пригодной для жизни, направив туда небольшой астероид, предложила группа американских ученых. Как сообщил во вторник интернет-портал Space.com, концепция Mars Terraformer Transfer ("Изменение Марса методом терраформирования") предусматривает использование к 2036 году автоматической межпланетной станции Shepard ("Пастух") для того, чтобы сначала пристыковаться к небольшому по массе небесному обломку, а затем направить его на поверхность Марса.

Падение астероида приведет к таянию подпочвенного льда и к образованию озера в кратере, размеры которого составят около 9 км в диаметре. Авторы гипотезы уже подобрали для него название - "Озеро Мэтью". Такое озеро могло бы существовать на поверхности планеты весьма продолжительное время - возможно, тысячи лет. Рядом с этим водоемом могли бы размещаться жилые купола марсианских колонистов.

"Прежние проекты предусматривали создание пригодных для жилья конструкций объемом в тысячи кубометров, - отметили авторы гипотезы. - Новая концепция предлагает создавать укрытия гораздо большей вместимости, сравнимой по площади со стадионами". Оранжереи, размещенные в таких помещениях, обеспечили бы со временем марсианскую колонию продовольствием.

Обитатели марсианской колонии, по замыслам авторов концепции терраформирования Красной планеты, могли бы заниматься добычей редкоземельных элементов, которые можно было бы добывать из метеоритов, падавших на поверхность Марса на протяжении миллиардов лет. Все добытые таким образом ресурсы оказались бы под контролем консорциума, созданного в соответствии с американским законом о конкуренции в коммерческих космических запусках (US Commericial Space Launch Competitiveness Act).

В случае если бы первый проект терраформирования Марса оказался успешным, в 2061 году могла бы быть предпринята еще одна попытка направить на его поверхность более крупный астероид.

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