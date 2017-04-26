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Экипаж МКС установил рекорд по времени, затрачиваемому на эксперименты

Космос
26 апреля, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Экипаж предыдущей экспедиции за одну неделю потратил на научные исследования 99 часов
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Экипаж предыдущей экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) потратил 99 часов за неделю на эксперименты, установив рекорд по времени, выделенному на научную работу. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Астронавт ЕКА Тома Песке, астронавты НАСА Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, космонавты Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков совместно потратили 99 часов на научные исследования в течение недели", - говорится в сообщении, где также указывается, что рекорд был установлен в марте.

Продолжительность рабочей недели на МКС составляет около 40 часов на каждого члена экипажа. За это время космонавты проводят научные исследования, техническое обслуживание станции и спортивные тренировки. В среднем выходит по 2,5 часа в сутки на каждую задачу.

"Этот рекорд показывает, что экипаж стал больше использовать станцию по предназначению - как космическую лабораторию", - говорится в сообщении.

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Сокращение экипажа

С весны этого года Роскосмос сократил количество членов российского экипажа на МКС с трех до двух человек. Сейчас на станции продолжает работать новая экспедиция, в состав которой входят российские космонавты Федор Юрчихин и Олег Новицкий, американские астронавты Джек Фишер и Пегги Уитсон, европейский астронавт Тома Песке.

Ранее российские космонавты заявляли, что сокращение российского экипажа в два раза снизит время на работу по научной программе, потому что вырастет нагрузка на обслуживание станции. Беспокойство по этому поводу также выразили российские ученые. Перед полетом Юрчихин пообещал работать быстрее, чтобы успешно выполнять научные задачи в усеченном составе на МКС.

Каждая экспедиция проводит на МКС в среднем около 50 экспериментов по российской научной программе. При этом на американском сегменте станции за одну экспедицию выполняется около 200 экспериментов.

В 2015 году руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что в российской долгосрочной научной программе подготовлены к реализации 255 экспериментов, 182 из которых проводились на борту станции или находились в стадии наземной подготовки. Еще 73 эксперимента к тому моменту были завершены. При этом с 2000 по 2015 годы на российском сегменте МКС было реализовано или находилось на этапе реализации 221 эксперимент с иностранным участием.

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