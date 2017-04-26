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NASA: в поисках внеземной жизни наблюдается примечательный прогресс

Космос
26 апреля, 19:24 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Помощник директора NASA отметил, что в принятом в США новом законе о финансировании деятельности управления астробиология и поиски внеземной жизни отнесены к числу ключевых задач ведомства
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Томас Зурбучен

Томас Зурбучен

© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пока не нашло бесспорных подтверждений присутствия жизни за пределами нашей планеты. Помощник директора NASA по науке Томас Зурбучен подтвердил это в среду на слушаниях в профильном комитете нижней палаты Конгресса США. Вместе с тем он подчеркнул, что исследования необходимо продолжать.

"Хотя мы пока не нашли определенных признаков жизни в других местах, в наших поисках наблюдается примечательный прогресс, и на астробиологии фокусируется растущее число миссий NASA", - сказал специалист. В качестве примера он сослался на американский марсоход Curiosity, "обнаруживший подтверждения того, что на древнем Марсе существовала химическая среда, которая могла поддерживать жизнь микроорганизмов, а также подтверждения того, что одно время на Красной планете присутствовали исходные ингредиенты для начала развития жизни".

Перечислив ряд конкретных проектов NASA, Зурбучен выразил уверенность в том, что "при всей этой активности в самых разных областях, связанной с поисками жизни", человечество находится "на грани одного из самых фундаментальных открытий" в истории. Он с удовлетворением констатировал, что в принятом в США в нынешнем году новом законе о финансировании деятельности NASA астробиология и поиски внеземной жизни отнесены к числу ключевых задач ведомства.

Слушания организованы на фоне принятия этого закона, а также февральского объявления NASA об обнаружении за пределами нашей Солнечной системы нескольких планет, похожих на Землю.

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