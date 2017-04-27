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Ученые NASA обнаружили покрытую льдом экзопланету, подобную Земле

Космос
27 апреля, 1:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Земля и планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, равноудалены от своих звезд, но звезда последней слишком слаба, поэтому наличие жизни на экзопланете маловероятно

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© NASA/JPL-Caltech

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обнаружило ранее неизвестную ледяную экзопланету с такой же массой, как у Земли, и отдаленную от своей звезды на такое же расстояние, как наша планета от солнца. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте NASA.

"Эта ледяная планета самая небольшая из всех открытых с помощью микролинзирования (исследовательский метод, позволяющий обнаружить дальние объекты, отслеживая отклоненные на другие космические тела лучи света - прим. ТАСС)", - сообщил сотрудник NASA Йосси Шварцвальд.

Как отмечают в ведомстве, Земля и планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, равноудалены от своих звезд, но звезда последней слишком слаба, поэтому наличие жизни на ледяном близнеце Земли маловероятно. Тем не менее, открытие поможет ученым в изучении других планетарных систем нашей галактики, уточняют в NASA.

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