Космонавты и испытатели приехали на молодежный фестиваль "Космофест-Восточный" в Приамурье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Космонавты Олег Скрипочка и Александр Калери, а также летчик-испытатель Марк Серов стали участниками третьего всероссийского молодежного фестиваля "Космофест-Восточный", который открылся в Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Почетными гостями фестиваля в этом году стали летчики-космонавты, герои России Олег Скрипочка и Александр Калери, летчик-испытатель ракетно-космической корпорации "Энергия" Марк Серов, представители госкорпорации "Роскосмос", Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Федерального агентства по делам молодежи, Росдетцентра", - уточнили в пресс-службе.
По словам директора департамента кадровой и социальной политики Роскосмоса Владимира Матвейчука, "Космофест-Восточный" необходим для привлечения молодежи в космонавтику и пропаганды космической отрасли. Он отметил, что фестиваль уже дает результаты: 28% сотрудников Роскосмоса - молодые люди в возрасте до 30 лет.
Фестиваль продлится два дня. В нем участвуют около 600 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Вологодской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Якутии и Забайкальского края, большинство из них - студенты и школьники. В пятницу участники форума переедут из Благовещенска на космодром Восточный.
На "Космофесте-Восточный" развернута выставка инновационных проектов в области космических технологий, разработанных студентами. В программе - мастер-классы по ракетомоделированию и спутникостроению, лекции, круглый стол "Развитие профориентационных проектов госкорпорации "Роскосмос". Кроме того, участники форума будут задействованы в играх-викторинах, квестах, встречах с космонавтами, занятиях на мобильном тренажере стыковки пилотируемого космического корабля с Международной космической станцией.
Впервые в рамках фестиваля в Амурской области пройдут Дни Роскосмоса, состоится слет Российского движения школьников на Дальнем Востоке.