Космический аппарат Cassini начал изучение пространства между Сатурном и его кольцами

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Космический зонд NASA Cassini в среду вошел в пространство между Сатурном и его кольцами, став первым научным аппаратом, который оказался на столь близком расстоянии от второй по размерам планеты Солнечной системы. Так начался последний этап его 20-летней миссии.

"Вот оно! Сквозь пространство между Сатурном и его кольцами. Приборы работают, но контакта с Землей сейчас нет", - сообщило в Twitter космическое ведомство США. По его словам, максимальная скорость Cassini будет достигать 120 тыс. километров в час. В NASA рассчитывают, что аппарат выйдет на связь в четверг.

We did it! Cassini is in contact with Earth and sending back data after a successful dive through the gap between Saturn and its rings. pic.twitter.com/cej1yO7T6a — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) 27 апреля 2017 г.

При вхождении в неизведанную зону станция была развернута таким образом, чтобы использовать свою антенну в форме тарелки диаметром четыре метра в качестве защитного щита. "Мы не ожидаем ничего, кроме крошечных частиц. Но во время первого "нырка" мы хотим использовать эту меру предосторожности", - сообщило NASA. Всего запланировано 22 "погружения" в пространство между Сатурном и кольцами.

На этом космическая экспедиция Cassini завершится - аппарат, запущенный еще в 1997 году, уже выработал свой ресурс. 15 сентября он отправит на Землю последние изображения, после чего сгорит в атмосфере Сатурна.

Две недели назад стало известно, что зонд обнаружил новые свидетельства гидротермальной активности на спутнике Сатурна Энцеладе, которые подтверждают, что в его подледном океане могут быть условия, пригодные для существования жизни.

В октябре 2015 года Cassini пролетел примерно в 50 км от поверхности южного полюса Энцелада и взял пробы для химического анализа состава его "фонтанов" - бьющих из расщелин в ледовой коре струй воды с частицами льда, которые питает находящийся под поверхностью океан. Исследование продолжалось полтора года, и в итоге ученым удалось обнаружить молекулярный водород, наиболее вероятным источником которого специалисты называют гидротермальные реакции.