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Терешкова назвала нормальным процессом уход Падалки из отряда космонавтов

Космос
28 апреля, 15:15 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 28, апреля. /ТАСС

Различные байки о работе Центра придумывают не очень сведущие люди, отметила космонавт

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Валентина Терешкова

Валентина Терешкова

© Михаил Метцель/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Отчисление Геннадия Падалки из отряда космонавтов - нормальный процесс.

Об этом заявила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова во время визита в Ярославль.

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"Это нормальный процесс. Одни уходят, другие приходят. Никто не порывает связь с Центром подготовки (космонавтов). Значит у него (Геннадия Падалки) появилось хорошее место работы, более интересное, но с космонавтикой он не порывает, это очень важно", - заявила Терешкова, отметив, что всевозможные байки о работе Центра придумывают не очень сведущие люди.

Как ранее сообщал ТАСС, 22 апреля Падалка - рекордсмен по суммарной продолжительности космических полетов - объявил о своем уходе из отряда космонавтов. Свое решение он мотивировал отсутствием работы в Центре и перспектив отправиться в шестой космический полет, чтобы установить рекорд 1000-суточного пребывания в космосе. Падалка побывал в космосе пять раз, совершил десять выходов в открытый космос. Общая продолжительность его пребывания на орбите составила 878 суток 11 часов 29 минут и 24 секунды.

Валентина Терешкова - первая женщина-космонавт. В 1963 году она совершила полет на космическом корабле "Восток-6" и до сих пор остается единственной в мире женщиной, совершившей космическую экспедицию в одиночку. Ныне Терешкова - депутат Государственной думы от "Единой России".

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Персоны
Падалка, Геннадий Иванович Терешкова, Валентина Владимировна
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