РКК "Энергия" предлагает отказаться от "Ангары" в пользу "Феникса" при запуске космонавтов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает заменить дорогую ракету "Ангара" на более дешевый "Феникс" при запусках на орбиту пилотируемых кораблей "Федерация", сообщил в интервью ТАСС гендиректор предприятия Владимир Солнцев.

"При запуске корабля "Федерация" на ракете "Ангара-5П" стоимость миссии будет достаточно высокой, и стоимость запуска одного космонавта не будет меньше, чем на корабле "Союз МС". РКК "Энергия" предлагает создать ракету-носитель "Феникс", которая получит технические и экономические преимущества над ракетами "Зенит" и Falcon 9. С такой ракетой-носителем стоимость миссии корабля "Федерация" будет примерно равна стоимости миссии корабля "Союз МС", - сказал он.

Таким образом, стоимость запуска на ракете "Феникс" корабля "Федерация" с четырьмя, а при необходимости и шестью космонавтами, будет равна стоимости запуска корабля "Союз МС" к Международной космической станции с тремя членами экипажа.

"Ангара"

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре 2014-го.

В технико-экономическом обосновании проекта Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, с которым удалось ознакомиться ТАСС, указывается, что стоимость изготовления первой тяжелой "Ангары-А5", запущенной в конце 2014 года с космодрома Плесецк, составила около 4,5 млрд рублей (в ценах на тот год).

Согласно документу, до 2025 года стоимость производства новой ракеты планируется снизить на 1 млрд рублей - до 3,5 млрд. В общую стоимость пуска ракеты (помимо ее изготовления) входят также пусковые услуги - транспортировка на космодром, предстартовая подготовка, сам запуск. Стоимость этих работ в технико-экономическом обосновании оценивается для ракеты "Ангара" с разгонным блоком "Бриз" в сумму почти 800 млн рублей.

"Феникс"

Опытно-конструкторские работы "Феникс" по созданию новой ракеты-носителя среднего класса предусмотрены Федеральной космической программой (ФКП) на 2016-2025 годы. Планируется, что основная компоновка ракеты будет повторять ракету "Зенит", ранее производившуюся на Украине. Первая ступень данной ракеты также планируется к использованию в российско-казахстанском проекте Байтерек - стартовом комплексе на космодроме Байконур - и в проекте "Морской старт". В последующем она станет основой российской сверхтяжелой ракеты-носителя.

"Феникс" сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн груза, а на геостационарную орбиту - до 2,5 тонны груза при помощи разгонного блока и трассы полета над Китаем.

Сообщалось, что конкурс на создание ракеты будет объявлен уже в мае-июне этого года. На создание нового носителя в рамках Федеральной космической программы до 2025 года планируется потратить почти 30 млрд рублей. Бюджетное финансирование проекта начнется в 2018 году. В ФКП прописана возможность применения данной ракеты в пилотируемой программе.

"Федерация"

Космический корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне.

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Численность экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 24 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Для выведения "Федерации" на орбиту планируется использовать тяжелые ракеты-носители "Ангара-А5" и "Ангара-А5П".

Первый беспилотный полет "Федерации" запланирован на 2021 год, первый беспилотный полет к МКС, как и пилотируемый полет - на 2023 год. Федеральной космической программой на 2016-2025 годы на создание корабля предусмотрено выделение 58 млрд рублей.

Ранее Роскосмос провел конкурс на создание корабля, выделив на работы 57,56 млрд рублей.

Согласно ранее опубликованным данным, первый образец корабля для летных испытаний будет иметь массу 14,4 тонны, обычная версия для полетов к Международной космической станции - 19 тонн, лунная версия "Федерации" будет весить - 20,5 тонны.