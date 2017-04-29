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Американские астронавты могут остаться без скафандров

Космос
29 апреля, 13:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

По данным NASA, из 18 "основных систем поддержки жизнедеятельности" у США осталось 11, при этом две из них в ремонте, две на сертификации, еще две признаны негодными к эксплуатации в открытом космосе

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© NASA via AP

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рискует в ближайшие несколько лет столкнуться с острой нехваткой скафандров. Такой вывод содержится в новом докладе, подготовленном аппаратом генерального инспектора NASA.

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Как говорится в этом документе, используемые в настоящее время NASA защитные костюмы астронавтов, применяемые для выхода в открытый космос, были разработаны более 40 лет назад. Сроки эксплуатации этих скафандров давно превысили расчетные, составлявшие 15 лет, констатируют аудиторы NASA. По их словам, из 18 изначально имевшихся у США "основных систем поддержки жизнедеятельности", которые представляют собой своего рода ранец со специальным оборудованием, крепящийся за плечами облаченного в скафандр астронавта, к настоящему времени осталось только 11. Четыре таких устройства были потеряны при гибели шаттлов "Челленджер" и "Колумбия" в 1986 и 2003 годах, один - во время взрыва ракеты-носителя Falcon 9 частной компании SpaceX в 2015 году, один - в ходе испытаний, а последний представлял собой прототип, не предназначенный для использования в космосе.

Кроме того, из оставшихся 11 единиц две в настоящее время ремонтируются, две проходят сертификацию, а еще две были признаны негодными к эксплуатации в условиях открытого космоса.

Как предупреждают авторы отчета, все это "вызывает обеспокоенность по поводу того, что имеющееся количество" скафандров и систем жизнеобеспечения "может оказаться неадекватным" замыслам их эксплуатации "до запланированного (на 2024 год) списания МКС". "С учетом этих проблем NASA будет сложно продолжать удовлетворять до конца 2024 года потребности, связанные с МКС, при помощи имеющегося арсенала скафандров. И этот вызов существенно обострится, если эксплуатация (Международной космической) станции будет продлена до 2028 года", - подчеркивают американские эксперты. Согласно их выводам, имеется также "значительный риск" того, что "прототип скафандра следующего поколения" не будет достаточно доработан, чтобы успеть провести его испытания на борту МКС до 2024 года.

NASA к настоящему времени затратило уже почти 200 млн долларов на создание скафандра нового поколения, сообщает генинспектор американского космического ведомства. Несмотря на это, указывает он, NASA до сих пор "отделяют годы от готового для использования при полетах скафандра", идущего на смену нынешнему "или пригодного для эксплуатации во время будущих исследовательских миссий" вроде полета на Марс, который США хотели бы организовать после 2030 года.

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