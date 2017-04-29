Гендиректор Росатома Лихачев назначен членом наблюдательного совета Роскосмоса

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил генерального директора Росатома Алексея Лихачева членом наблюдательного совета Роскосмоса. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в субботу на официальном портале правовой информации.
"Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Лихачева А. Е. - генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", - говорится в документе.
Данный указ также прекращает полномочия члена наблюдательного совета Роскосмоса Сергея Кириенко.