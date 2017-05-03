США больше всех в 2017 году загрязняют околоземную орбиту

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Количество космического мусора на околоземной орбите увеличилось почти на 500 объектов в 2017 году, при этом США принадлежат 298 из них, говорится в ежеквартальном отчете NASA.
С 4 января по 4 апреля 2017 года на околоземной орбите появился 471 новый объект. Теперь их общее количество составляет 18347, из них 4434 единицы - действующие и вышедшие из строя спутники, 13913 объектов - ступени ракет, разгонные блоки и обломки космической техники.
По данным NASA, наибольшее количество космического мусора принадлежит России - 6501 объект (155 новых). США занимают второе место по засорению околоземной орбиты - 6017 объектов (298 новых). Третье место занимает Китай, у которого снизилось количество космического мусора с 3806 объектов до 3801.
Остальные страны практически не повлияли на засорение околоземной орбиты. Франции принадлежит 532 объекта, Японии - 256, Индии - 192, Европейскому космическому агентству - 134, другим странам - 914.
В конце 2016 года Россия прекратила публиковать данные об отслеживаемом космическом мусоре. Ранее этим занималась российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Ранее в ЦНИИмаш сообщили, что развитие космической отрасли на Земле может остановиться через одно - два столетия, если не будет решена проблема космического мусора в околоземном пространстве.