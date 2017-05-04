В США испытана новая ракета, предназначенная для вывода на орбиту микроспутников

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Первый испытательный пуск ракеты Vector-R, способной выводить на орбиту микроспутники, состоялся в среду с полигона в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Главный управляющий компании Vector Space Systems Джим Кантрелл сообщил в Twitter, что испытания завершились успешно.

If this isn't the coolest damned angle for a rocket shot then I don't know what is. @vectorspacesys Vector-R B0.1 first launch today #space pic.twitter.com/rd3Tt33JH4 — Jim Cantrell (@jamesncantrell) 3 May 2017

По плану одноступенчатая ракета должна была достичь высоты в 1,5 км.

Ракета Vector-R предназначена для доставки на низкую орбиту грузов массой до 60 кг. Как сообщил интернет-портал Space.com, компания намерена провести летом нынешнего года еще один испытательный пуск, а в 2018 году осуществить первый коммерческий запуск.

В 2019 году запланированы уже 12 коммерческих пусков. Одновременно компания разрабатывает более мощную версию носителя - Vector-H - способную доставлять на низкую орбиту полезную нагрузку массой до 125 кг.