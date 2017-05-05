Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракета Ariane-5 впервые за полтора месяца стартовала из Гвианы после забастовки рабочих

Космос
5 мая, 3:11 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Забастовщики на несколько недель перекрыли въезд на территорию космического центра, снять блокаду удалось лишь 22 апреля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Запуск европейской ракеты-носителя тяжелого класса Ariane-5 успешно произведен с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Об этом сообщили в компании Arianespace, которая обслуживает коммерческие старты с этой площадки в Гвиане.

На орбиту ракета успешно вывела два телекоммуникационных спутника. Общая масса полезной нагрузки составила 9,41 т.

Первый аппарат - геостационарный спутник стратегической связи SGDC массой 5,73 т для бразильского оператора Telebras, работающего по государственному заказу. Он имеет двойное назначение - военное и гражданское - и предназначен, в частности, для использования бразильскими вооруженными силами и правительственными структурами.

Второй аппарат - KOREASAT-7 массой 3,68 т, запущенный по заказу южнокорейского оператора связи ktel. Спутник призван обеспечить передачу сигнала для видеотрансляций, передачи данных, доступа в интернет и других телекоммуникационных сервисов. Зона его охвата - Южная Корея, Филиппины, Индокитайский полуостров, Индия и Индонезия.

Нынешний запуск Ariane-5 с космодрома в Гвианском космическом центре - второй по счету в этом году и 78-й успешный старт подряд для этого семейства ракет. Первоначально запуск был запланирован на 21 марта, однако с тех пор он постоянно откладывался из-за бессрочной всеобщей забастовки, объявленной во Французской Гвиане в минувшем месяце. Забастовщики, в частности, на несколько недель перекрыли въезд на территорию центра, и снять блокаду удалось лишь 22 апреля - только после этого космодром смог вернуться к работе в штатном режиме и возобновить подготовку отложенных запусков.

Из-за массового движения протеста в Гвиане был также перенесен и старт российской ракеты "Союз-СТ", которая должна была 4 апреля вывести на орбиту телекоммуникационный спутник для люксембургского оператора SES. Теперь этот запуск запланирован на 18 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
4
Более 100 свидетелей дадут показания по делу Януковича о госизмене
5
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
6
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
7
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
Темы дня
Загрузка...
Реклама