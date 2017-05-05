Ракета Ariane-5 впервые за полтора месяца стартовала из Гвианы после забастовки рабочих

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Запуск европейской ракеты-носителя тяжелого класса Ariane-5 успешно произведен с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ). Об этом сообщили в компании Arianespace, которая обслуживает коммерческие старты с этой площадки в Гвиане.

На орбиту ракета успешно вывела два телекоммуникационных спутника. Общая масса полезной нагрузки составила 9,41 т.

Первый аппарат - геостационарный спутник стратегической связи SGDC массой 5,73 т для бразильского оператора Telebras, работающего по государственному заказу. Он имеет двойное назначение - военное и гражданское - и предназначен, в частности, для использования бразильскими вооруженными силами и правительственными структурами.

Второй аппарат - KOREASAT-7 массой 3,68 т, запущенный по заказу южнокорейского оператора связи ktel. Спутник призван обеспечить передачу сигнала для видеотрансляций, передачи данных, доступа в интернет и других телекоммуникационных сервисов. Зона его охвата - Южная Корея, Филиппины, Индокитайский полуостров, Индия и Индонезия.

Нынешний запуск Ariane-5 с космодрома в Гвианском космическом центре - второй по счету в этом году и 78-й успешный старт подряд для этого семейства ракет. Первоначально запуск был запланирован на 21 марта, однако с тех пор он постоянно откладывался из-за бессрочной всеобщей забастовки, объявленной во Французской Гвиане в минувшем месяце. Забастовщики, в частности, на несколько недель перекрыли въезд на территорию центра, и снять блокаду удалось лишь 22 апреля - только после этого космодром смог вернуться к работе в штатном режиме и возобновить подготовку отложенных запусков.

Из-за массового движения протеста в Гвиане был также перенесен и старт российской ракеты "Союз-СТ", которая должна была 4 апреля вывести на орбиту телекоммуникационный спутник для люксембургского оператора SES. Теперь этот запуск запланирован на 18 мая.