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Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе

Космос
7 мая, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, мая. /ТАСС

Аппарат провел на орбите более 700 дней

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X-37B Orbital Test Vehicle

X-37B Orbital Test Vehicle

© EPA/US AIR FORCE

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Американский суборбитальный многоразовый самолет-разведчик X-37B Orbital Test Vehicle совершил успешную посадку на космодроме на мысе Канаверал в США после более чем 700 дней на орбите, сообщили в ВВС США.

"X-37B Orbital Test Vehicle - 4 ВВС США вернулся с орбиты и благополучно приземлился в Космическом центре имени Джона Кеннеди (официальное название космодрома на мысе Канаверал - прим. ТАСС). Аппарат провел более 700 дней в космическом пространстве", - говорится в Twitter ВВС США.

Это был четвертый полет этого аппарата. Секретный проект X-37B Orbital Test Vehicle компания Boeing начинала под эгидой NASA еще в 1999 году. Первоначально аппарат многоразового использования X-37 предназначался для ремонта спутников на орбите. Однако в 2004 году программу засекретили и передали в ведение ВВС США.

С 2010 года аппараты выполняют испытательные орбитальные полеты. По мнению экспертов, X-37 могут использоваться как для испытания новых технологий, так и для доставки в космос разведывательных спутников. Потенциально на них могут быть установлены вооружения, но Пентагон заверяет, что это не входит в его планы.

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