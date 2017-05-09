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Ученые США рассматривают возможность отправки зонда для изучения Плутона и пояса Койпера

Космос
9 мая, 10:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Один из возможных вариантов - посадка аппарата на поверхность крупнейшего спутника, однако, по версии специалистов, при таком варианте "наблюдение удастся вести только за одним полушарием" планеты

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НЬЮ-ЙОРК, 9 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Возможность отправки к Плутону межпланетной исследовательской станции, которая смогла бы более подробно изучить эту планету-карлика, обсудили участники семинара, проведенного в Хьюстоне (штат Техас). Как сообщил интернет- портал Space.com, в работе форума приняли участие 35 ученых, которые на протяжении семи часов обсуждали цели возможной новой экспедиции к Плутону, в окрестностях которого в июле 2015 года уже побывала станция NASA New Horizons.

Она передала на Землю уникальную информацию о строении этой карликовой планеты, ее ледяных горах, вздымающихся на высоту 3,2 км над поверхностью, составе ее атмосферы и ее спутниках. На основании полученных фотографий ученые выдвинули гипотезу, согласно которой под ледяным "сердцем" Плутона - огромным плато Спутник (Sputnik Planum), простирающимся на 1200 км - может находиться океан полузамерзшей воды.

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По мнению одного из участников дискуссии - руководителя научных исследований в рамках программы New Horizons Алана Стерна, новая станция на орбите вокруг Плутона "могла бы осуществить картографирование всей поверхности планеты и ее спутников". "Это стало бы выдающимся научным достижением", - подчеркнул он.

Один из возможных вариантов исследований системы Плутона - посадка аппарата на поверхность крупнейшего спутника - Харона, однако, как считает Стерн, при таком варианте "наблюдение удастся вести только за одним полушарием Плутона". По его мнению, следовало бы использовать гравитационное поле Харона для изменения траектории станции с тем, чтобы она могла исследовать и Плутон, и его спутники, а затем отправиться на исследования пояса Койпера - области Солнечной системы от орбиты Нептуна до расстояния в 55 астрономических единиц от Солнца, где находятся малые небесные тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы.

По оценкам ученого, станция с атомным источником питания на борту, могла бы стартовать с Земли либо в конце 2020-х годов, либо в 2030 году, в ознаменование столетия со дня открытия Плутона.

Плутон является самым крупным из всех объектов в поясе Койпера, известных астрономам. Он был открыт американским ученым Клайдом Томбо в 1930 году и считался полноценной девятой планетой Солнечной системы, пока в 2006 году Международный астрономический конгресс после жарких дебатов не объявил его планетой-карликом. Масса Плутона в шесть раз меньше массы Луны, его диаметр составляет 2,37 тыс. км, а орбита сильно вытянута: он то приближается к Солнцу на 4,4 млрд км, то удаляется от него на 7,4 млрд км.

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