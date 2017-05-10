Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Американская компания SpaceX провела первое испытание проектируемой тяжелой ракеты Falcon Heavy на своем полигоне в штате Техас. Сообщение с прикрепленным видеороликом испытаний было размещено на странице компании в сети микроблогов Twitter.

First static fire test of a Falcon Heavy center core completed at our McGregor, TX rocket development facility last week. pic.twitter.com/tHUHc1QiKG — SpaceX (@SpaceX) 9 мая 2017 г.

"Первый статичный тест центрального блока двигателей Falcon Heavy завершен в нашем центре в Макгрегоре (Техас) на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Ракета Falcon Heavy по замыслу компании должна стать самой мощной в мире. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 тонн грузов.