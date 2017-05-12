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Астронавты NASA на МКС начали выход в открытый космос

Космос
12 мая, 16:26 дата обновления: 12 мая, 16:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, мая. /ТАСС

Первоначально операция планировалась на более раннее время, но была задержана из-за небольшой утечки воды из системы охлаждения скафандра

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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер начали  выход в открытый космос для проведения работ на поверхности Международной космической станции. Прямую трансляцию выхода ведет NASA своем сайте.

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Первой шлюзовую камеру покинула Уитсон примерно в 16:15 мск.

Первоначально операция планировалась на более раннее время, но была задержана из-за небольшой утечки воды из системы охлаждения скафандра Фишера. Это не помешало осуществлению планов, однако добавило работы другому члену экипажа МКС, астронавту Европейского космического агентства Тому Песке, который помогал коллегам подготовиться к выходу за пределы станции. Ему пришлось раньше времени отсоединить кабель, который связывал скафандр Фишера с системами жизнеобеспечения внутри американского модуля Quest, а затем убедиться, что утечка не будет представлять никакой проблемы, когда астронавты вернутся обратно внутрь станции.

"Небольшая утечка произошла не в скафандре Фишера. Скафандр в полном порядке. Утечка произошла в присоединенном кабеле, по которому осуществляется охлаждение, электропитание и связь с астронавтом, когда он надевает скафандр, но еще находится на станции перед выходом в открытый космос", - пояснил представитель NASA в ходе телетрансляции.

По его словам, этот кабель отсоединяется, когда астронавты переходят в шлюзовую камеру и оказываются на автономном жизнеобеспечении скафандров для работы за бортом станции. Поскольку в кабеле, который использовался Фишером, обнаружились неполадки, то к его скафандру, пока он находился внутри МКС, периодически подключали кабель от скафандра Уитсон. "Они временно делили системы жизнеобеспечения", - добавил сотрудник космического ведомства США. Он отметил, что помощь Фишеру и Уитсон в подготовке к выходу оказывали вместе с Песке российские члены экипажа МКС - космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин.

Астронавтам предстоит заменить контейнер с аппаратурой, обеспечивающей электропитание научных приборов на поверхности станции, на новую установку, доставленную грузовым кораблем Cygnus.
Для 57-летней Уитсон, обладательницы рекорда по продолжительности пребывания американских астронавтов в космосе, нынешний выход будет уже девятым по счету, а для 43-летнего Фишера - первым.

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