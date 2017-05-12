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Астронавты Уитсон и Фишер завершили основную часть работ на поверхности МКС

Космос
12 мая, 19:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Астронавты установили новый контейнер с аппаратурой, обеспечивающей электропитание и передачу информации с научных приборов

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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер выполнили основную часть работ на поверхности Международной орбитальной станции - установили новый контейнер RxPCA с аппаратурой, обеспечивающей электропитание и передачу информации с научных приборов. Как сообщил представитель NASA в ходе прямой трансляции на сайте космического ведомства, "вновь установленное оборудование проверено и работает нормально".

Новый модуль был доставлен космическим грузовиком Cygnus. Сейчас Джек Фишер укрепляет изоляцию на корпусе японского научного модуля "Кибо", а Пегги Уитсон подключила не использовавшийся с 2011 года резервный кабель связи для передачи информации с альфа-магнитного спектрометра. "Использование этого кабеля позволит инженерам оценивать работу охлаждающей аппаратуры, обеспечивающей работу спектрометра", - отмечалось в репортаже на сайте NASA.

В связи с тем, что выход в космос задержался на час из- за проблем в системе скафандра Фишера, Центр управления полетами в Хьюстоне решил сократить операцию с 6,5 до приблизительно 5 часов. Как отметил представитель NASA, запас энергии в аккумуляторах скафандров обеспечивает такую продолжительность работ в открытом космосе.

Это 200-й выход в открытый космос в истории МКС. Для 57-летней Пегги Уитсон, обладательницы рекорда по суммарной продолжительности пребывания в космосе среди американских астронавтов, нынешний выход является девятым по счету, а для 43-летнего Джека Фишера - первым.

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