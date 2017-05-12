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Рогозин ждет от Роскосмоса конкретных предложений по будущему МКС

Космос
12 мая, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Сейчас на МКС работает интернациональный экипаж, в состав которого входят российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин, американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что России следует оценить целесообразность дальнейшего участия в проекте Международной космической станции (МКС). На своей странице в Facebook он подчеркнул, что ждет от Роскосмоса объективного анализа сложившейся ситуации и конкретных предложений.

12 мая член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин высказал ТАСС мнение, что в интересах России - прекратить участие в проекте МКС и обратить внимание на сотрудничество в космосе со странами БРИКС. По словам эксперта, после введения против РФ санкций странами-участниками проекта, в том числе в сфере технологий, включая многие используемые в космонавтике, МКС утратил для России главную стратегическую цель - равноправное участие в последующих международных космических проектах, таких как освоение Луны и полеты на Марс.

"Вопрос будущего пилотируемых программ надо обсуждать, а не плыть по течению, отвечая лишь за процесс, а не за результат. Ко мнению этого эксперта стоит прислушаться, а не привычно отмахиваться. Ждем от Роскосмоса объективного анализа ситуации и конкретных предложений. Иначе отстанем не только от США, но и других космических держав", - написал Рогозин.

Международная космическая станция - совместный международный проект по разработке, созданию и эксплуатации орбитальной станции гражданского назначения. В настоящее время участниками программы являются 14 стран: Россия, США, Канада, Япония и 10 государств, членов Европейского космического агентства, ЕКА (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария).

Сейчас на МКС работает интернациональный экипаж, в состав которого входят российские космонавты Олег Новицкий и Федор Юрчихин, американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер, а также европейский астронавт Тома Песке.

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