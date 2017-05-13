NASA: ракета-носитель SLS будет запущена в 2019 году и без экипажа

ВАШИНГТОН, 13 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) приняло решение перенести с ноября 2018 года на 2019-й запуск ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем Orion, экипажа при этом внутри не будет. Об этом говорится в распространенном в пятницу аэрокосмическим ведомством сообщении.

В управлении напоминают, что еще в феврале этого года NASA приступило к рассмотрению возможности пилотируемого запуска ракеты SLS c кораблем Orion. "После проведенной оценки всех возможных последствий, управление приняло решение продолжить следовать первоначальному плану первого запуска, в ходе которого планируется устроить тщательную проверку интегрированных систем без участия экипажа", - говорится в сообщении. Представители NASA утверждают, что на данном этапе уже сложно учесть все риски и технические факторы.

Кроме того, в управлении сообщили о переносе даты старты. Причиной послужили такие обстоятельства, как график производства необходимых компонентов, параметры бюджетов, сроки доставки и даже ущерб, нанесенный февральским торнадо одному из сборочных цехов в штате Луизиана. "С учетом всех этих факторов NASA скорректирует дату запуска", - говорится в тексте. Он состоится в 2019 году, точные числа станут известны позднее.

Сама ракета SLS и Orion создаются для первого полета человека на Марс. Он намечен на середину 2030-х. До полета Orion к Марсу должны быть направлены несколько автоматических аппаратов, которые изучат поверхность и атмосферу планеты и определят место будущей посадки корабля с астронавтами.