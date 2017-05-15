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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Совет директоров АО "ГЛОНАСС" утвердил вице-премьера России Дмитрия Рогозина на должность председателя совета директоров компании. Об этом сообщает межотраслевой журнал навигационных технологий "Вестник ГЛОНАСС" по итогам его первого заседания в новом составе.
"Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назначен председателем совета директоров АО "ГЛОНАСС" - оператора ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.
Ранее эту должность занимал министр транспорта Максим Соколов.
По итогам заседания оператору системы было поручено представить на рассмотрение совета директоров корректировку своей Стратегии развития до 2020 года, утвержденной в 2015 году, с учетом поручений президента и правительства РФ, а также результатов технологического и ценового аудита мероприятий по эксплуатации ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и принятых советом директоров решений.
Курировать дальнейшую работу по развитию системы экстренного реагирования при авариях на дорогах будет коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, также возглавляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным.