МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Совет директоров АО "ГЛОНАСС" утвердил вице-премьера России Дмитрия Рогозина на должность председателя совета директоров компании. Об этом сообщает межотраслевой журнал навигационных технологий "Вестник ГЛОНАСС" по итогам его первого заседания в новом составе.

"Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назначен председателем совета директоров АО "ГЛОНАСС" - оператора ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал министр транспорта Максим Соколов.

По итогам заседания оператору системы было поручено представить на рассмотрение совета директоров корректировку своей Стратегии развития до 2020 года, утвержденной в 2015 году, с учетом поручений президента и правительства РФ, а также результатов технологического и ценового аудита мероприятий по эксплуатации ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и принятых советом директоров решений.

Курировать дальнейшую работу по развитию системы экстренного реагирования при авариях на дорогах будет коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, также возглавляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным.