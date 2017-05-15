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Рогозин назначен председателем совета директоров АО "ГЛОНАСС"

Космос
15 мая, 12:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, мая. /ТАСС

Ранее эту должность занимал глава Минтранса Максим Соколов

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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Совет директоров АО "ГЛОНАСС" утвердил вице-премьера России Дмитрия Рогозина на должность председателя совета директоров компании. Об этом сообщает межотраслевой журнал навигационных технологий "Вестник ГЛОНАСС" по итогам его первого заседания в новом составе.

"Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назначен председателем совета директоров АО "ГЛОНАСС" - оператора ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС", - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал министр транспорта Максим Соколов.

По итогам заседания оператору системы было поручено представить на рассмотрение совета директоров корректировку своей Стратегии развития до 2020 года, утвержденной в 2015 году, с учетом поручений президента и правительства РФ, а также результатов технологического и ценового аудита мероприятий по эксплуатации ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" и принятых советом директоров решений.

Курировать дальнейшую работу по развитию системы экстренного реагирования при авариях на дорогах будет коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, также возглавляемая вице-премьером Дмитрием Рогозиным.

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