Изготовление модернизированных спутников ретрансляции "Луч-М" отложено

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Работы по созданию модернизированных спутников ретрансляции данных серии "Луч-М" отложены на следующее десятилетие, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" Николай Тестоедов.

"Ведется подготовка к опытно-конструкторской работе по "Луч-5М". Работы начнутся в рамках действующей Федеральной космической программы ближе к 2025 году с переходом к реализации в программе на следующий период", - сказал он.

Согласно Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, два космических аппарата серии "Луч-М" с пятнадцатилетним сроком гарантированной работы (у предыдущих спутников серии "Луч" срок гарантированной работы составляет 10 лет) должны были быть запущены в 2019 году и 2022-м. На модернизацию космической системы ретрансляции "Луч" в программе заложено 12 млрд рублей.

Тестоедов также сообщил, что конкурс на изготовление двух дополнительных спутников ретрансляции серии "Луч", через которые ведется передача информации от стартующих ракет и находящихся на орбите спутников, будет проведен в этом году.

"Сейчас система "Луч", включающая спутники "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", находится в опытной эксплуатации. Тем не менее Роскосмос готовит решение провести в этом году конкурс и дополнить группировку еще двумя космическими аппаратами серии "Луч-5В", чтобы поддержать состав группировки и занять заявленную за Россией четвертую точку стояния", - рассказал он.

По его словам, три действующих аппарата находятся в точках 16 градусов западной долготы, 95 градусов восточной долготы и 165 градусов восточной долготы. Однако за Россией зарегистрирована еще одна точка - над Америкой. "Заказчиком будет принято решение либо перегнать туда один из существующих аппаратов, либо запустить в эту точку новый аппарат", - сказал Тестоедов.

Ранее он сообщил, что спутники могли бы быть изготовлены и запущены на орбиту в течение 3,5 года. Сумма контракта на два аппарата, по словам Тестоедова, превышает 7 млрд рублей.

В Федеральной космической программе до 2025 года не прописано изготовление спутников серии "Луч". Однако в программе указано создание модернизированных аппаратов "Луч-5М".

Серия телекоммуникационных спутников-ретрансляторов "Луч" создана в компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева". Система предназначена для обеспечения связью с наземными станциями российского сегмента Международной космической станции, низкоорбитальных космических аппаратов, ракет-носителей и разгонных блоков. Сейчас в систему входят три спутника.