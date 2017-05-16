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Российский сегмент МКС до конца года избавится от зависимости от американских систем связи

Космос
16 мая, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Сейчас возможности связи с российским сегментом ограничены из-за того, что отечественное оборудование может передавать сигнал лишь при пролете Международной космической станции над территорией РФ

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Николай Тестоедов

Николай Тестоедов

© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский сегмент МКС к концу 2017 года получит собственные широкополосные каналы связи с Землей с помощью спутников-ретрансляторов, сообщил в интервью ТАСС гендиректор ИСС им. Решетнева Николай Тестоедов.

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"В этом году на МКС планируется к установке аппаратура в Ku-диапазоне, которая позволит помимо телеметрии передавать на Землю большой объем видео и иной информации", - рассказал глава предприятия.

Связь будет налажена с помощью системы "Луч".

По словам Тестоедова, в настоящее время она состоит из трех одноименных спутников-ретрансляторов, которые используются для передачи телеметрической информации при пусках грузовых и пилотируемых космических кораблей.

На данный момент возможности связи специалистов с российским сегментом МКС с помощью отечественных систем ограничены, поскольку установленное сейчас оборудование может передавать сигнал лишь при пролете МКС над наземными приемными станциями на территории РФ. В остальное время подмосковный Центр управления полетами вынужден поддерживать контакт с космонавтами, используя их американские аналоги.

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