Российский сегмент МКС до конца года избавится от зависимости от американских систем связи

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российский сегмент МКС к концу 2017 года получит собственные широкополосные каналы связи с Землей с помощью спутников-ретрансляторов, сообщил в интервью ТАСС гендиректор ИСС им. Решетнева Николай Тестоедов.

"В этом году на МКС планируется к установке аппаратура в Ku-диапазоне, которая позволит помимо телеметрии передавать на Землю большой объем видео и иной информации", - рассказал глава предприятия.

Связь будет налажена с помощью системы "Луч".

По словам Тестоедова, в настоящее время она состоит из трех одноименных спутников-ретрансляторов, которые используются для передачи телеметрической информации при пусках грузовых и пилотируемых космических кораблей.

На данный момент возможности связи специалистов с российским сегментом МКС с помощью отечественных систем ограничены, поскольку установленное сейчас оборудование может передавать сигнал лишь при пролете МКС над наземными приемными станциями на территории РФ. В остальное время подмосковный Центр управления полетами вынужден поддерживать контакт с космонавтами, используя их американские аналоги.