Российская компания разработала аналог системы O3b для северных стран

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Российская спутникостроительная компания "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" проработала облик низкоорбитальной системы связи "Скиф" - аналога проекта O3b для северных стран, сообщил в интервью ТАСС ее генеральный директор Николай Тестоедов.
"Мы с компанией "Зонд-Холдинг" проработали идею о создании похожей системы, однако спутники в ней должны располагаться не в экваториальной плоскости, а на наклонных орбитах, как в системах "Гонец" или ГЛОНАСС. Для глобального охвата достаточно двух плоскостей, для обслуживания территории России хватает и одной плоскости с пятью-восемью спутниками. Эта система получила название "Скиф". Сейчас компания "Зонд-Холдинг" ищет операторов, которые могли бы стать первичной точкой роста для проекта", - сказал он.
По словам Тестоедова, телекоммуникационная спутниковая система O3b, развернутая на орбите высотой 8 тыс. км в экваториальной плоскости, охватывает сигналом полосу с 45 градусов северной широты до 45 градусов южной широты, но территория России остается практически неохваченной. "Для жителя, допустим, Москвы, эта группировка бессмысленна, потому что наша столица расположена на широте 53 градусов и сюда не доходит сигнал O3b", - пояснил гендиректор компании.