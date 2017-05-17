Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве скончался космонавт Виктор Горбатко

Космос
17 мая, 10:08 дата обновления: 17 мая, 10:25 UTC+3

По словам источника, последнее время космонавт плохо себя чувствовал и находился в госпитале им. Мандрыка

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Горбатко

Виктор Горбатко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко скончался в среду в Москве на 83-м году жизни, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Горбатко умер сегодня в 4 утра. Последнее время он плохо себя чувствовал и последние две недели находился в госпитале Мандрыка, где и скончался сегодня в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, время и место похорон пока не известны.

Виктор Горбатко родился 3 декабря 1934 года. В 1960 году он вошел в первый состав отряда космонавтов. На счету Горбатко три космических полета в 1969, 1977 и 1980 годах. Кроме того, в 1970 году он стал один из участников первого в истории шахматного матча между Землей и экипажем космического корабля, за что был принят в почетные члены Центрального шахматного клуба СССР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
6
Как проходил запуск пилотируемого корабля "Союз МС" к МКС
7
Ракета-носитель с первым в новой серии кораблем "Союз МС" установлена на стартовый стол
11
"Есть чем гордиться": фоторепортаж с нового космодрома Восточный
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России стартовали продажи Nokia 3310
2
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
Сборная России сыграет с командой Чехии в 1/4 финала ЧМ по хоккею
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
На юго-востоке Москвы норма сероводорода была превышена в 51 раз
7
В Москве скончался космонавт Виктор Горбатко
Темы дня
Загрузка...
Реклама