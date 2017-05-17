В Москве скончался космонавт Виктор Горбатко

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко скончался в среду в Москве на 83-м году жизни, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Горбатко умер сегодня в 4 утра. Последнее время он плохо себя чувствовал и последние две недели находился в госпитале Мандрыка, где и скончался сегодня в реанимации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, время и место похорон пока не известны.

Виктор Горбатко родился 3 декабря 1934 года. В 1960 году он вошел в первый состав отряда космонавтов. На счету Горбатко три космических полета в 1969, 1977 и 1980 годах. Кроме того, в 1970 году он стал один из участников первого в истории шахматного матча между Землей и экипажем космического корабля, за что был принят в почетные члены Центрального шахматного клуба СССР.