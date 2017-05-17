В Москве скончался космонавт Виктор Горбатко

Российские хоккеисты отправятся на матч плей-офф ЧМ в Париж на поездеСпорт 17 мая, 10:44
Долги и браконьеры: что мешает побороть лесные пожары в байкальском регионеСибирь 17 мая, 10:44
Подъезд дома в Волгограде обрушился из-за самовольного подключения к водопроводуПроисшествия 17 мая, 10:42
"ВИМ-Авиа" получила разрешение на полеты в Нью-Йорк, Майами и Лос-АнджелесЭкономика и бизнес 17 мая, 10:39
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждениеОбщество 17 мая, 10:37
Бюджет Олимпиады-2018 превысит $1,9 млрдСпорт 17 мая, 10:37
Заксобрание Петербурга не стало рассматривать вопрос о референдуме по ИсаакиюОбщество 17 мая, 10:34
Специалисты отмечают высокую вероятность появления птичьего гриппа в НовосибирскеСибирь 17 мая, 10:27
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваляКультура 17 мая, 10:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко скончался в среду в Москве на 83-м году жизни, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Горбатко умер сегодня в 4 утра. Последнее время он плохо себя чувствовал и последние две недели находился в госпитале Мандрыка, где и скончался сегодня в реанимации", - сказал собеседник агентства.
По его словам, время и место похорон пока не известны.
Виктор Горбатко родился 3 декабря 1934 года. В 1960 году он вошел в первый состав отряда космонавтов. На счету Горбатко три космических полета в 1969, 1977 и 1980 годах. Кроме того, в 1970 году он стал один из участников первого в истории шахматного матча между Землей и экипажем космического корабля, за что был принят в почетные члены Центрального шахматного клуба СССР.