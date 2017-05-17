Роскосмос намерен оштрафовать НПО им. Лавочкина за задержку поставки телескопа eRosita

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" намерена добиться от НПО им. Лавочкина выплаты штрафа за задержку с поставкой немецкого телескопа eRosita для проекта "Спектр-РГ" (российско-германская обсерватория для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне). Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Лемешевский.

"Когда же случилась задержка по поставке немецкого телескопа eROSITA для проекта "Спектр-РГ", то за это именно нам госкорпорация "Роскосмос" предъявила огромные штрафы в соответствии с действующим законодательством", - сказал Лемешевский, не уточнив сумму штрафов.

По его словам, предприятие не будет выплачивать эти штрафы и сможет доказать в суде, что не могло отправить космический аппарат на орбиту без телескопа. "Процедура будет такая: Роскосмос предъявит нам иск, мы не соглашаемся, опротестовываем. Затем госкорпорация подает в суд, где мы будем доказывать, что в связи с несовершенством законодательства есть большие проблемы с области производства продукции для научного космоса", - пояснил гендиректор НПО им. Лавочкина.

В Роскосмосе не комментируют эту информацию.

Старые проблемы

Лемешевский признал, что предприятие не сумело до конца решить проблемы прошлых лет, в частности, закрыты не все этапы договоров с Роскосмосом.

"У нас есть просроченные обязательства по их выполнению. Это произошло по двум причинам. Отчасти - по вине самого предприятия, вторая причина - явное несовершенство законодательства, особенно 44-го закона (ФЗ № 44 о госзакупках - прим. ТАСС). Иностранцы очень удивляются, когда слышат, что нам предъявляют штрафные санкции за научный космос. Например, в рамках отношений Европейского космического агентства с предприятиями по научным программам штрафных санкций не бывает", - добавил он.

Запуск "Спектра-РГ" запланирован на 2018 год с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон" и разгонного блока "ДМ". На орбитальной обсерватории будут установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. С помощью этих аппаратов ученые намерены заглянуть в самые дальние уголки Вселенной.

Помимо скоплений галактик, ученые надеются обнаружить сверхмассивные черные дыры. При этом 50% данных, которые будут получены с аппарата "Спектр-РГ", будут переданы в российский Институт космических исследований, а вторая половина данных - в Институт внеземной физики Общества Макса Планка (Германия).