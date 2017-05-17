Запуск обсерватории "Спектр-РГ" отложен с марта на сентябрь 2018 года

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Запуск российско-германской обсерватории "Спектр-РГ" для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне будет перенесен на полгода - с марта на сентябрь 2018 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор НПО им. Лавочкина (предприятие-разработчик аппарата - прим. ТАСС) Сергей Лемешевский.
"Мы составляем график пуска на сентябрь. В частности, необходимо перепрограммировать бортовой комплекс управления в связи с тем, что не все на телескопе eROSITA спроектировано так, как планировалось", - сказал Лемешевский.
Кроме того, необходимо будет проверить новое программное обеспечение. Поэтому срок запуска "Спектра-РГ" немного сдвинется.
Запуск "Спектра-РГ" запланирован на 2018 год с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Протон" и разгонного блока "ДМ". На орбитальной обсерватории будут установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. С помощью этих аппаратов ученые намерены заглянуть в самые дальние уголки Вселенной.
Помимо скоплений галактик, ученые надеются обнаружить сверхмассивные черные дыры. При этом 50% данных, которые будут получены с аппарата "Спектр-РГ", будут переданы в российский Институт космических исследований, а вторая половина данных - в Институт внеземной физики Общества Макса Планка (Германия).