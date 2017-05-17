Гендиректор НПО Лавочкина: неудачу с модулем "Скиапарелли" учтут в миссии "ЭкзоМарс-2020"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российские специалисты при подготовке миссии "ЭкзоМарс-2020" будут учитывать неудачу с европейским модулем "Скиапарелли", который разбился в прошлом году при посадке на Марс. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор НПО им. Лавочкина (предприятие - разработчик посадочной платформы для миссии "ЭкзоМарс-2020") Сергей Лемешевский.

"Мы работаем в команде и внимательно смотрим на тот опыт - пусть и негативный, но поучительный - чтобы не повторить. Сейчас все прорабатываем, исходя из телеметрии, которая была получена при неудачной посадке первого модуля в 2016 году. Перепроверяем свой же перерасчет, чтобы понять: надо ли дорабатывать наш десантный модуль или нет. И если надо, то как, в чем конкретно", - сказал Лемешевский.

По его словам, работы по подготовке миссии "ЭкзоМарс-2020" идут напряженно в согласованном с европейскими специалистами графике. "Сейчас мы пересчитываем, уточняем, исходя из тех проблем, которые были с первым посадочным модулем ("Скиапарелли" - прим. ТАСС)", - отметил он.

Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли". Аппараты достигли Красной планеты в октябре.

Орбитальный модуль TGO, предназначенный для изучения газового состава атмосферы и распределения водяного льда в грунте Марса, и "Скиапарелли" успешно разделились 16 октября 2016 года. Связь с десантируемым модулем оборвалась 19 октября 2016 года в момент его спуска на марсианскую поверхность. 22 октября 2016 года ЕКА подтвердило, что аппарат разбился при посадке на Красную планету.

В 2020 году планируется реализация второго этапа программы "ЭкзоМарс". Проект предусматривает разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Планируется, что российская платформа проработает на Марсе около 1 года.