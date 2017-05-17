В Красноярске разработали новые легкие провода для космических аппаратов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Сибирский федеральный университет (СФУ) совместно с компаний "Научно-производственный центр магнитной гидродинамики" вывел на рынок сверхтонкую алюминиевую проволоку для использования в аэрокосмических препаратах, сообщила пресс-служба СФУ. Разработка позволяет изготавливать бортовые провода с высокой электропроводностью, способные при длительной эксплуатации выдерживать большие перепады температур. Заказчикам поставлены опытные партии изделия.

Уникальность разработки заключается в использовании в процессе литья высокочастотного электромагнитного поля, при помощи которого литье алюминия осуществляется непрерывно. В результате новый материал, как сообщает пресс-релиз, "обладает критически важными показателям для авиакосмической техники: низкой массой, высокой электропроводностью и температуростойкостью". Сейчас бортовые кабельные системы летательных аппаратов изготавливают из меди, удельная масса которой в три раза больше, чем у алюминия.

Заказчиками сверхтонкой проволоки выступило АО "Особое конструкторское бюро кабельной промышленности" - российское предприятие, занимающееся разработкой кабельных изделий для ракетно-космической, авиационной и военно-морской отрасли. Им, а также еще двум предприятиям - московскому ООО "Спецавиа" и красноярскому "Альянс Метал Групп" были поставлены опытные партии продукта по 100-200 кг.

В настоящее время разработчики модернизировали лабораторную установку и опытно-промышленный комплекс и готовы организовать серийное производство продукции из разных сплавов алюминия. На технологию и оборудование получены российские патенты.