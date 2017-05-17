РКК "Энергия": дешевле создать новую сверхтяжелую ракету, чем воспроизвести "Энергию"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Разработка новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия", говорится в сообщении Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", которая была головной структурой по созданию советской сверхтяжелой ракеты

"Переход к трехступенчатой схеме ракеты-носителя и рациональное использование кислородно-водородного топлива позволило почти в 1,5 раза снизить общие затраты на опытно-конструкторские работы (по новой сверхтяжелой ракете - прим. ТАСС) по сравнению с копированием ракеты-носителя "Энергия", - указано в нем.

При этом в новой ракете все же будет использован полученный в рамках проекта "Энергия-Буран" задел. "Одним из ключевых элементов ракеты-носителя "Энергия", который будет использован в составе перспективного носителя, является уникальный кислородно-керосиновый двигатель РД-171М, аналогов которому нет в мире до настоящего времени", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального конструктора - главного конструктора средств выведения РКК "Энергия" Игоря Радугина.

Он отметил, что создание ракеты "Энергия" и корабля "Буран" стало самой масштабной программой в истории отечественного космического ракетостроения - объем ежегодного финансирования к 1985 году достиг 1,3 млрд руб.

Первый пуск ракеты "Энергии" состоялся 15 мая 1987 года с космодрома Байконур. Эта ракета стала первой советской ракетой, в которой использовался водород на маршевой ступени, и самой мощной из отечественных ракет.

Она была выполнена по двухступенчатой схеме с параллельным расположением четырех кислородно-керосиновых ракетных блоков первой ступени вокруг центрального кислородно-водородного ракетного блока второй ступени. Благодаря такой компоновке ракета могла выводить на околоземные орбиты не только орбитальный корабль "Буран", но и любую другую полезную нагрузку массой около 100 тонн.

Новая сверхтяжелая ракета

В 2015 году председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил, что на создание новой сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью на 70-80 тонн потребуется 700 млрд руб. Позже сообщалось, что создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный обойдется в 1,5 трлн руб.

Новая сверхтяжелая ракета-носитель будет состоять из ракет "Феникс" и водородной третьей ступени ракеты "Ангара-А5В". В стратегии Роскосмоса начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты назначено на 2035 год.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала два проекта сверхтяжелой ракеты - "Энергия-5В-ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2,368 тыс. тонн и 2,346 тыс. тонн соответственно.

Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн, а на окололунную орбиту 20,5 тонн - массу "лунной" версии корабля "Федерация". Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Оба проекта предполагают использование на первой и второй ступенях двигателей РД-171МВ (четыре на первой ступени, один - на второй), двух двигателей РД-0150 (водородное топливо) на третьей ступени. Помимо этого, проект "Энергия-5В" предполагает использование кислородно-водородного разгонного блока, таким образом превращая ракету, по сути, в четырехступенчатую.