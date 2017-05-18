Роскосмос объявил конкурс на запуск модуля "Наука" к МКС в 2018 году

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" объявила конкурс на проведение запуска ракеты-носителя "Протон-М" с многоцелевым лабораторным модулем "Наука" к Международной космической станции (МКС).

"Сроки выполнения: начало - с даты заключения государственного контракта, окончание - 25 ноября 2018 года", - говорится в конкурсной документации.

В контракт входит подготовка модуля и ракеты к запуску, проведение пуска, контроль выведения его на орбиту с апогеем (высшей точкой) 350 км и перигеем 190 км, а также проведение послепусковых работ в районах падения ступеней ракеты. На эти работы Роскосмос выделит 827 млн 716 тыс. рублей.

Ранее Роскосмос объявил, а затем отменил конкурс на транспортировку ракеты-носителя "Протон-М" на космодром Байконур для запуска модуля "Наука" к МКС в 2017 году. Причина отмены конкурса заключалась в том, что от участников закупок не было подано ни одной заявки.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск модуля "Наука", планировавшийся на конец 2017 года, сдвигается минимум на середину 2018 года или на 2019 год. Причиной этого стало то, что специалисты так и не смогли удалить загрязнение в топливной системе модуля, обнаруженное еще в 2013 году.