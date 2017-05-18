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С космодрома в Гвиане успешно запущена ракета-носитель "Союз"

Космос
18 мая, 15:02 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

Ракета выведет на орбиту спутник SES-15, предназначенный для предоставления телекоммуникационных услуг жителям Северной Америки

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Запуск ракеты-носителя "Союз"

Запуск ракеты-носителя "Союз"

© REUTERS/Shamil Zhumatov

ПАРИЖ, 18 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. С космодрома в Куру (Французская Гвиана) успешно осуществлен запуск российской ракеты-носителя "Союз" с геостанционарным спутником связи SES-15, который имеет полностью электрическую двигательную установку.

Спутник принадлежит компании SES.

Ракета-носитель стартовала с космодрома в 13.56 по парижскому времени (14.56 мск).

Запуск "Союза" с космодрома Куру планировался в этом году несколько раз, но был отложен из-за протестов, охвативших Французскую Гвиану.

SES-15 предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг жителям Северной Америки, а также для VSAT-сетей, морского и авиатранспорта в Тихоокеанском регионе. Он построен на базе новейшей космической платформы Boeing 702SP.

Электроснабжение обеспечивают два крыла солнечных батарей и аккумуляторные батареи. Платформа использует полностью электрическую двигательную установку XIPS, рабочим телом для которой служит ксенон. Все орбитальные маневры и корректировки положения спутника осуществляются с помощью этой установки без использования химического ракетного топлива. Ожидаемый срок службы спутника - 15 лет.

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