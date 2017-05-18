Российская ракета "Союз" вывела на орбиту европейский спутник связи

На пути к Канаде: сборная России вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюСпорт 18 мая, 23:10
Президент Бразилии отказался уходить в отставку из-за скандала вокруг записи его разговораМеждународная панорама 18 мая, 22:18
Шведская фристайлистка Хольмлунд вышла из комы, в которой пробыла пять месяцевСпорт 18 мая, 21:53
WADA: РУСАДА предстоит выполнить четыре пункта для полного восстановления членстваСпорт 18 мая, 21:52
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДАСпорт 18 мая, 21:46
Российская ракета "Союз" вывела на орбиту европейский спутник связиКосмос 18 мая, 21:42
WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлениюСпорт 18 мая, 21:37
Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМСпорт 18 мая, 21:33
Хоккеист Панарин расстроился, увидев пустые трибуны в матче ЧМ Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 21:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз" успешно вывела на орбиту европейский геостанционарный спутник связи SES-15.
Об этом сообщил глава компании Arianespace (оператор запуска) Стефан Исраэль.
"SES-15 отстыковался от ракеты-носителя "Союз", - написал он в Twitter.
Российская ракета-носитель "Союз" со спутником SES-15 стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане в 13:56 по парижскому времени (14:56 мск). Запуск с этого космодрома планировался в этом году несколько раз, но был отложен из-за протестов, охвативших Французскую Гвиану.
SES-15 предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг жителям Северной Америки, а также для VSAT-сетей, морского и авиатранспорта в Тихоокеанском регионе.
Электроснабжение обеспечивают два крыла солнечных батарей и аккумуляторные батареи. Платформа использует полностью электрическую двигательную установку XIPS, все орбитальные маневры и корректировки положения спутника осуществляются с помощью этой установки без использования химического ракетного топлива. Ожидаемый срок службы спутника - 15 лет.