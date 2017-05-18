Российская ракета "Союз" вывела на орбиту европейский спутник связи

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз" успешно вывела на орбиту европейский геостанционарный спутник связи SES-15.

Об этом сообщил глава компании Arianespace (оператор запуска) Стефан Исраэль.

"SES-15 отстыковался от ракеты-носителя "Союз", - написал он в Twitter.

Российская ракета-носитель "Союз" со спутником SES-15 стартовала с космодрома в Куру во Французской Гвиане в 13:56 по парижскому времени (14:56 мск). Запуск с этого космодрома планировался в этом году несколько раз, но был отложен из-за протестов, охвативших Французскую Гвиану.

SES-15 предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг жителям Северной Америки, а также для VSAT-сетей, морского и авиатранспорта в Тихоокеанском регионе.

Электроснабжение обеспечивают два крыла солнечных батарей и аккумуляторные батареи. Платформа использует полностью электрическую двигательную установку XIPS, все орбитальные маневры и корректировки положения спутника осуществляются с помощью этой установки без использования химического ракетного топлива. Ожидаемый срок службы спутника - 15 лет.