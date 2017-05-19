РКК "Энергия" предлагает открыть "прачечную" на МКС

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Инженеры РКК "Энергия" предлагают создать "стиральную машину", которую можно было бы использовать на борту МКС. По их мнению, изложенному в статье в корпоративном журнале "Космическая техника и технология", это позволит значительно снизить количество грузов, которые необходимо доставлять на орбиту.
Сейчас космонавты носят один костюм трое-четверо суток, после чего выбрасывают его. Из-за этого для обеспечения потребностей экипажа на Международную космическую станцию приходится ежегодно доставлять до 600 кг одежды. При этом, по расчетам специалистов предприятия, в случае оправки экспедиции к Марсу шестью космонавтами за два года полета будет использовано уже около 3 т подобного груза.
"Наличие в составе комплекса систем жизнеобеспечения оборудования для гигиенической обработки (стирки) способно существенно уменьшить запасы средств личной гигиены и предметов одежды за счет их очистки на борту и последующего многократного использования", - уверены инженеры РКК "Энергия".
Поскольку использовать в таких целях воду, как это делается на Земле, в условиях космического полета было бы чрезмерно расточительно (каждый раз будет расходоваться без возможности последующей регенерации 200-500 г жидкости, что потребует создания на станции ее дополнительных запасов), они предлагают обрабатывать одежду в специальной установке углекислым газом, который будут выделять космонавты при дыхании. По оценке специалистов, при температуре в 31 градус Цельсия и давлении в 74 атмосферы он перейдет в жидкое агрегатное состояние и сможет использоваться для приведения костюмов экипажа в надлежащий вид.
К своей статье авторы прилагают проект чертежей подобного аппарата.