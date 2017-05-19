Ученые боятся срыва сроков проекта "ЭкзоМарс" из-за длительных согласований документов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет РАН по космосу опасается срыва проекта "ЭкзоМарс-2020" российской стороной из-за задержек с заключением контрактов, говорится в решении заседания его экспертной рабочей группы по планетарной защите.

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"В случае дальнейшей задержки заключения договорных отношений с подрядчиком работы по обеспечению планетарной защиты миссии в силу их большого объема и сжатых сроков (до марта 2018 года) и зависимости начала работы организаций- смежников от их реализации работы по проекту "ЭкзоМар-2020" могут быть не выполнены в срок", - говорится в документе.

В этой связи Совет РАН по космосу принял решение обратиться к руководству Роскосмоса и НПО им. С. А. Лавочкина (исполнитель работ с российской стороны по миссии "ЭкзоМарс-2020") с просьбой ускорить выбор поставщика услуг и оформление с ним договора.

Обеспечение требований по планетарной защите в проекте "ЭкзоМарс-2020" подразумевает выполнение мероприятий по соблюдению биологической чистоты космического аппарата и его оборудования для того, чтобы избежать заражения космического пространства и марсианской поверхности земными микроорганизмами.

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Первый этап проекта "ЭкзоМарс" был запущен в 2016 году, в состав миссии вошли аппарат TGO и демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли". Аппараты достигли Красной планеты в октябре того же года. Основной задачей TGO является поиск в атмосфере планеты примесей метана и других газов, которые могут свидетельствовать о предполагаемой биологической и геологической активности на Марсе. Спускаемый аппарат "Скиапарелли", который должен был отработать технологию входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты перед запуском второго этапа миссии, не сумел успешно совершить мягкую посадку и разбился.

В 2020 году планируется реализация второго этапа программы "ЭкзоМарс". Проект предусматривает разработку российской стороной десантного модуля с посадочной платформой, европейской стороной - перелетного модуля и марсохода. Ожидается, что российская платформа проработает на Марсе около года.