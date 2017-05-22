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Астронавты на МКС 23 мая выйдут в открытый космос для ремонта оборудования

Космос
22 мая, 3:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

В NASA уточнили, что астронавты заменят ряд компонентов запасного компьютера, предназначенного для контроля над некоторыми системами станции

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© NASA

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) - астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер - совершат во вторник, 23 мая, выход в открытый космос для ремонта оборудования на поверхности орбитального комплекса. Об этом говорится в заявлении американского космического ведомства, опубликованном в воскресенье.

В NASA уточнили, что астронавты заменят ряд компонентов запасного компьютера, предназначенного для контроля над некоторыми системами станции. Он вышел из строя в субботу по неизвестным пока причинам.

Как отмечается в заявлении, системы, которые дублируют функции данного компьютера, работают нормально. Для экипажа станции в связи с неполадками никакой угрозы нет, нарушений в работе на борту МКС не возникло. Необходимое для замены оборудование уже приготовлено.

Уитсон и Фишер 12 мая осуществили выход в открытый космос для проведения работ на поверхности станции. В NASA назвали операцию успешной. При этом во время нее возникли неполадки с охлаждением скафандра Фишера.

Для 57-летней Уитсон назначенный на 23 мая выход в космос будет десятым по счету, а для 43-летнего Фишера - вторым. На борту МКС сейчас также работают россияне Олег Новицкий и Федор Юрчихин, а также Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство.

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